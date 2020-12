Medidas de isolamento seguem essenciais no combate ao coronavírus Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:51

A prefeitura de Porto Real registrou no último fim de semana, de 4 a 6 de dezembro, 18 novos casos de coronavírus. O município contabiliza 577 casos e 23 mortes. Os curados somam 488 moradores.



Na sexta-feira (4), 14 novos casos de Covid-19 foram registrados, sendo cinco mulheres de 27, 30, 35, 69 e 72 anos, e nove homens 10, 18, 22, 43, 44, 47, 48, 83 e 85 anos.



No sábado (5), foram 3 novos casos, sendo duas mulheres 26 e 33 anos e um homem de 84 anos. Já no domingo (6), um novo caso de uma mulher de 44 anos.



Já são 252 casos suspeitos, sendo que três estão internados. São sete internados com o teste positivo.