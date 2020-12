Centro de Especialidade Odontológicas (CEO), no Centro Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 10:02

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a partir dessa segunda-feira (7), os atendimentos de urgência odontológica, que hoje são realizados no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, serão transferidos para o Centro de Especialidade Odontológicas (CEO), no Centro.

De acordo com a Secretaria, o objetivo da mudança é redirecionar os atendimentos no Hospital, em virtude da Pandemia da Covid-19, diminuindo o fluxo de pessoas na unidade. A Secretaria explicou ainda, que os atendimento de emergência odontológicas acontecerão no Consultório 5 do CEO, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Centro de Especialidade Odontológicas está localizado à Avenida Dom Pedro II, bairro Jardim Real, s/nº, próximo ao Horto Municipal de Porto Real.