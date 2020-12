Por O Dia

Publicado 14/12/2020 12:00 | Atualizado 14/12/2020 12:58

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, realiza na terça-feira (15), a entrega das obras de revitalização Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro Novo Horizonte.

A cerimônia será transmitida pela página da Prefeitura no facebook às 17 horas. O motivo da mudança é o aumento no número de ocorrências da Covid-19 no município e a necessidade de ser evitada qualquer tipo de aglomeração.A unidade recebeu melhorias como reforma geral do prédio, anexo, estacionamento e pátio; revitalização da grade de proteção; instalação de portões com acessibilidade e a construção de um muro na parte de trás da unidade.