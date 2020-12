Casa Rosa fica na Rua Santos Dumont, nº 182, no Centro. Chico de Assis

Um local para acolher e oferecer auxílio aos pacientes que vem a Barra Mansa em busca de tratamento contra o câncer. Esse foi o motivo que fez a Casa Rosa surgir em frente ao Oncobarra há um ano. Nesta semana, voluntários e amigos do projeto se uniram para celebrar essa vitória. A vice-prefeita Fátima Lima e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos Ruth Coutinho prestigiaram o primeiro aniversário do espaço.



O local é fruto do trabalho de 35 voluntários do projeto "Amor em Movimento", que vem promovendo ações solidárias há três anos. Entre os colaboradores, muitas pessoas que já enfrentaram a doença e saíram vitoriosas.



Diariamente, passam pela casa aproximadamente 80 pessoas. O local oferece café da manhã e da tarde; atendimento com psicóloga, psicanalista, nutricionista e assistente social; local de descanso; sala de cura e massagem relaxante; doação de perucas, próteses mamárias, almofadas terapêuticas e cestas básicas. Os serviços acontecem de forma gratuita para o paciente e seus acompanhantes. O espaço também realiza um bazar que direciona os lucros para os custos de manutenção do local e atendimento aos pacientes.



A vice-prefeita Fátima Lima agradeceu ao serviço realizado por todos os colaboradores da Casa Rosa. “O município agradece o empenho de todos os voluntários que estão aqui desde o início desta casa. Muitos são sobreviventes de uma doença que parece uma sentença de morte. Esta casa quer oferecer vida em abundância, proporcionando saúde física, emocional e espiritual. É fundamental esse trabalho feito por voluntários, que vem se somar ao Poder Público”.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Ruth Coutinho lembrou a importância deste serviço aos pacientes. “Eu, que já passei por todo um tratamento oncológico, sei o quanto é importante o serviço prestado por esses voluntários, de como é necessário ter um local de apoio que a gente possa ser acolhido, principalmente para aqueles que não possuem condições financeiras. O município avança quando acontecem essas parcerias entre Poder Público e sociedade civil, que nos auxilia no atendimento à população”.



A coordenadora da Casa Rosa, Marcia Cristina Ramos Moreira, também venceu a luta contra o câncer e contou um pouco mais sobre a trajetória do local. “Inauguramos a casa no dia dez de dezembro do ano passado, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tínhamos muitos projetos para o começo do ano, mas a pandemia veio e atrapalhou um pouco. Mas em nenhum momento faltou atendimento, alimentos e suporte aos nossos pacientes. Só temos a agradecer nesse um ano. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas perdas, conseguimos avançar”.



Ampliação da Casa Rosa

A Casa Rosa está sendo ampliada para que possa oferecer mais espaços e qualidade de vida aos pacientes. As salas onde funcionam o bazar e o estoque dos materiais de acolhimento serão transferidas para um depósito que está sendo construído no fundo do local.



Quem puder ajudar com materiais e mantimentos, deve procurar um representante da Casa Rosa, que fica na Rua Santos Dumont, nº 182, no Centro.