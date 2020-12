Apresentação do busto em homenagem a Clementina Tavernari Divulgação

Por O Dia

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo apresentou na segunda-feira (14), duas novas peças que irão compor acervo histórico da Casa do Imigrante, no bairro Jardim Real. Tratam-se de um busto em homenagem a Clementina Tavernari e um quadro da antiga Fazenda Porto, que abrigava o Imperador Dom Pedro II em seus períodos de férias.

O prefeito Ailton Marques esteve presente na ocasião e falou sobre a importância das peças para a cultura municipal. “Ficamos gratos com as novas obras que fazem parte da Casa do Imigrante, local que possui um acervo histórico valioso sobre a evolução do nosso município. Além da homenagem à Clementina Tavernari, hoje também podemos homenagear os seus descentes, o senhor Estevam Tavernari juntamente com seu filho e neta, Gerson e Marina Tavernari ”, destacou o prefeito.

“Ficamos orgulhos em poder remontar a história do nosso município aqui na Casa do Imigrante. Com esse busto da Clementina Tavernari, podemos homenagear uma mulher que teve ligação direta na fundação da colônia italiana, aqui nessas terras em 1875. Além disso, agora também temos uma obra que mostra como era a Fazenda Porto, a qual deu nome a nossa cidade”, explicou o secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino também presente no evento.

Também estiveram presente no evento: representantes da Associação Vittorio Emanuelle II, e o doador das obras Pedro Paulo Faria.