Ano passado, projeto arrecadou cerca de 250 brinquedos Divulgação

Por O Dia

Neste sábado (19), acontece em Quatis, o 4º Natal Solidário. O projeto, idealizado pelo estudante de Educação Física João Vargas, acontece todos os anos com a missão de arrecadar brinquedos para crianças carentes através de um jogo de futebol. O evento será às 9 horas no campo do bairro Centro, ao lado da Escola Municipal Julieta Pereira Sampaio, na Rua Euclides Costa.



Segundo João Vargas, o projeto começou com a ajuda de dois amigos, a partir de sua paixão por crianças como futuro professor de Educação Física. "O Natal Solidário começou bem simples, sem uniforme, sem patrocínio, e hoje já está no quarto ano de uma forma mais organizada, com camisas".



Se nos outros anos, além da "pelada" com os amigos, João também conseguia oferecer um lazer para as crianças do bairro com brinquedos infláveis e cama elástica, em 2020, com a pandemia do coronavírus isso não será possível. "Vamos ter só o futebol e arrecadação dos brinquedos no local", disse, ressaltando que as pessoas poderão assistir desde que respeitem o distanciamento e o uso de máscara. "Também vamos medir a temperatura dos visitantes e oferecer álcool em gel, segundo os protocolos da prefeitura", completou.



Além da arrecadação de brinquedos no dia do jogo, os moradores que quiserem podem doar até esta sexta-feira (18) em dois locais: na Academia Studio Golfinhos, situada à Rua Isac Marcondes Sampaio, 155, Jardim Polastri; e na loja Perfect Body, na Praça dos Expedicionários, no Centro de Quatis.



A doação dos brinquedos às crianças das comunidades será realizada no domingo (20). Para João, a alegria das crianças ao receberem os brinquedos faz todo o esforço valer a pena. "É muito gratificante quando a gente chega na casa da criança e encontra uma realidade que a gente não conhece ou viveu, e entrega o brinquedo e faz aquela família feliz de alguma maneira. Me sinto com o dever cumprido, criança é sorriso sincero, o nosso futuro e tenho o prazer de realizar este sonho", concluiu.