Assaltante roubou dinheiro do caixa e dos clientes que estavam na loja Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 16:18 | Atualizado 21/12/2020 16:18

Uma drogaria da rede Moderna foi assaltada na tarde de domingo (20) em Resende. O crime aconteceu na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo.



De acordo com a Polícia Militar, um homem armado, ainda não identificado, invadiu a loja e levou dinheiro do caixa e de clientes que estavam no estebelecimento.



Apesar de uma das vítimas ter descrito as características do assaltante, ele ainda não foi encontrado.



O roubo foi registrado por câmeras de segurança. As imagens já foram entregues para a polícia civil, que investiga o caso.



Denúncias anônimas podem ser feitas para a Polícia Militar pelos telefones: 24 3360-0112 e pelo Whatsapp do 37º BPM - 24 99223-0075.