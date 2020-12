Cidade tem 150 casos ativos Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 15:08

A prefeitura de Porto Real confirmou nesta segunda-feira (21), o óbito de um morador, com teste positivo para Covid-19. A 30ª morte de coronavírus na cidade é de um homem de 67 anos, que possuía patologias agravantes aos sintomas da doença. O paciente estava internado na cidade no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis.



Nessa data também foram confirmados 25 casos novos da doença no município, sendo 12 mulheres de 19, 23, 32, 33, 34, 49, 56, 57, 63, 65, 65 e 67 anos, e 13 homens de 21, 23, 31, 32, 33, 34, 37, 46, 48, 50, 55, 58 e 75 anos.



O município tem 750 casos confirmados, sendo que 570 já se curaram. Entre os 150 casos ativos, seis estão hospitalizados. Um pessoa com suspeita da doença também está internada.