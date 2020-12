Por O Dia

A campanha ‘Dirija com Responsa. Revise sempre o seu veículo’ da CCR NovaDutra sobre a importância da revisão veicular ganha reforço este mês com mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis e distribuição de folhetos, com dicas de segurança, nas praças de pedágio.



Este ano, a campanha tem como foco os cuidados com os pneus, principalmente nesta época do ano, período com maior incidência de chuvas, e manutenção mecânica.



Durante esse período, a concessionária prevê um maior volume de tráfego na via Dutra nos seguintes horários:

Natal:

quarta, 23 de dezembro, das 17 às 21h

quinta, 24 de dezembro, das 8 às 14h

domingo, 27 de dezembro, das 14 às 20h

Ano Novo:

quarta, 30 de dezembro, das 17 às 21h

quinta, 31 de dezembro, das 8 às 14h

domingo, 3 de janeiro de 2021, das 14 às 20h



Obras

Entre os dias 24/12 e 27/12 e 31/12 e 04/01/2021, não serão realizadas obras com interdição de faixas na rodovia. Locais que serão realizadas obras de manutenção da via Dutra:



Recuperação de pavimento:

As obras de recuperação de pavimento estão programadas nos dias 21 a 23 de dezembro e 28 de dezembro, nos trevos e acessos no trecho fluminense da rodovia. Durante sua realização, o tráfego será feito no sistema ‘Pare e Siga’, somente nos trevos. Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do pavimento antigo e visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia.Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados.



A Concessionária solicita aos motoristas que respeitem a sinalização especial e placas. Abaixo, programação de obras na rodovia.Todos os serviços estão programados para ocorrer durante o período diurno e noturno.

Trevo km 272,915 – Barra Mansa

Trevo km 270,335 - Barra Mansa

Trevo km 304 - Resende

Trevo Km 237,190 – Piraí

Trevo Km 275,215 – Barra Mansa

Trevo km 264,720 – Barra Mansa

Trevo Km 172,885 – Belford Roxo

Trevo Km 183,812 – Nova Iguaçu

Trevo Km 185,045 – Nova Iguaçu



Obras de contenção de taludes:

Km 242 – sentido Rio de Janeiro – Barra Mansa (acostamento interditado)