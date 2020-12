Quatis - RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 09:50

No boletim epidemiológico de sábado (26), a prefeitura de Quatis confirmou mais duas mortes por coronavírus: uma paciente de 76 anos que estava internada na rede particular e um paciente de 43 anos que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, ambos com comorbidade.

Agora, o município tem 12 óbitos pela doença. Já foram confirmados 293 casos confirmados, sendo que 260 já se recuperaram.

Entre os casos ativos, dois estão internados.