Por O Dia

Publicado 28/12/2020 15:56 | Atualizado 28/12/2020 17:07

Apesar de não realizar uma festa oficial de ano novo, a prefeitura de Porto Real destacou que as medidas restritivas contra a Covid-19 abordadas no último decreto , publicado no início do mês, continuam valendo para as festas de réveillon. Bares devem funcionar até às 18 horas e restaurantes e lanchonetes devem dar preferência para o serviço de delivery.O decreto não prevê nenhuma regra para fogos de artifício, mas destaca que continua proibida qualquer tipo de aglomeração de pessoas até o dia 11 de janeiro de 2021. A fiscalização fica por conta dos seguintes órgãos: Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e Fiscalização Tributária.