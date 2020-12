Após perícia, foram contabilizadas 60 gramas de cocaína, 16 gramas de crack e 16 gramas de maconha. Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:23

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no domingo (27), suspeito de tráfico de drogas em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.



Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento eles desconfiaram de uma bicicleta jogada no chão e avistaram o adolescente com uma sacola na mão dentro de um curral.



Com ele, foram encontrados 72 pinos de cocaína, 104 pedras de crack, maconha e R$ 180.



Ele foi conduzido à 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde permaneceu apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas.