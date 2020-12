Por O Dia

30/12/2020

A Câmara Municipal de Porto Real realiza na próxima sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, a posse dos eleitos para o próximo mandato do Executivo e Legislativo Municipal. O evento será às 10 horas no plenário situado na Avenida Dom Pedro II, 2804, no Centro.Tomam posse na cerimônia o prefeito eleito, Alexandre Serfiotis (PSD), o vice-prefeito Rafael de Carvalho Lima, o Rafa Pirô (PSC), além dos 11 vereadores eleitos Apesar da diplomação ter sido realizada no formato online, a posse será presencial. Para evitar aglomerações no local, o evento será transmitido ao vivo pela site da Câmara Municipal As regras e medidas para combater o contágio do coronavírus estão mantidas. O uso de máscara e o distanciamento social devem ser respeitados.