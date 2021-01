Por O Dia

Publicado 01/01/2021 13:15 | Atualizado 01/01/2021 14:34

A Câmara Municipal de Vereadores de Porto Real realizou na manhã desta sexta-feira (1º), a Sessão Solene de Posse dos candidatos eleitos na última eleição para o mandato 2021-2024, entre eles o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD); seu vice, Rafael de Carvalho Lima, o Rafa Pirô (PSC); e os 11 vereadores. A cerimônia foi presidida, inicialmente, pelo vereador Claudio Guimarães (PTB) e contou com a presença do Deputado Federal Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ), além de familiares e amigos dos eleitos.Foi realizado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 na cidade. Antes da posse dos chefes do Executivo, foi realizada a eleição para a Mesa Diretora do biênio 2021-2022 . Eleito pelos colegas da Câmara, o novo presidente da Casa, Carlos Antônio de Lima, o Carlinhos Tchaia (Avante), passou a dirigir a cerimônia e empossou o novo prefeito e vice-prefeito da cidade. Alexandre Serfiotis agradeceu a todos que estiveram com ele durante a campanha eleitoral e fez questão de lembrar a importância do pai, o ex-prefeito Jorge Serfiotis, falecido em 2017. "Saí da cidade para ser deputado federal e estou de volta para cumprir o legado do meu pai".O novo prefeito, de 45 anos, também afirmou que a relação com a população e vereadores da cidade será clara e transparente. "Vamos trabalhar olhando no olho de cada um para juntos encontrarmos um denominador comum que seja o melhor para Porto Real. Vamos precisar da compreensão dos moradores para começarmos a mudar a cidade. Podem ter certeza que trabalharei 24 horas por dia, sete dias por semana, para fazer de Porto Real uma cidade para todos, sem distinção, como falei durante a campanha", garantiu.Ele também enfatizou que pretende investir em obras para gerar emprego e renda para os moradores. "Já estamos trabalhando para voltar a fazer de Porto Real um modelo. Com fé em Deus e muito trabalho a cidade vai voltar a prosperar", finalizou.Rafa Pirô, como é popularmente conhecido o novo vice-prefeito da cidade, reforçou a importância das eleições para o fortalecimento da democracia e parabenizou os vereadores pela vitória. Ele também destacou que a valorização do funcionalismo público será um compromisso durante o mandato.O deputado federal, Delegado Antônio Furtado, enfatizou a parceria com Alexandre Serfiotis, seu parceiro na Câmara dos Deputados. "Porto Real ganha um excelente prefeito e estarei sempre disposto a lutar por esta cidade. Peço que mantenham a energia do primeiro dia de trabalho, que é a energia do renovo e da mudança. O Alexandre terá uma missão muito nobre e tenho certeza que dará orgulho a todos os moradores".