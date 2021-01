Carteira de trabalho Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:52

Os dados de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foram divulgados pelo Ministério da Economia. Os números em Porto Real apresentam um saldo positivo de 21 vagas no penúltimo mês de 2020, considerando 128 admissões e 107 desligamentos. O resultado é fruto do bom resultado dos setores de Comércio (+15); Indústria (+10) e Construção (+8).



Os números são bons, mas o saldo do ano ainda é negativo. De janeiro a novembro, foram 1116 admissões e 2100 desligamentos, gerando um resultado negativo de menos 984 postos de trabalho.



Se comparado com o mesmo período do ano anterior, os números de 2020 são menos favoráveis. Em 2019, até novembro, o saldo estava em menos 314 vagas.