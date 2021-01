Carro ficou distorcido com impacto da colisão; mulher morreu no local Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:25

Uma mulher morreu depois que o carro em que ela estava bateu contra um muro na terça-feira (5), em Resende. O acidente aconteceu na Rua Santa Catarina, no bairro Paraíso.



Um homem, que estava com ela no veículo, ficou ferido. Eles foram identificados como Regina da Costa, de 53 anos, e Wagner Faria, de 40.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende, que não informou o estado de saúde dele. Até o momento, não foram divulgadas as circunstâncias do acidente.