Encontro aconteceu no auditório do Ciep 487 Regiane Real

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 17:45

Com o objetivo de apresentar o planejamento e discutir sobre o ano letivo de 2021, a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira, conduziu na manhã desta segunda-feira, 11, o 1º Encontro de Diretores da Rede Municipal de Ensino. O encontro aconteceu no auditório do Ciep 487 Oswaldo Luiz Gomes, no bairro Freitas Soares.

Depois de um café da manhã compartilhado a secretária deu as boas vindas aos profissionais e frisou que as portas da secretaria estão abertas para o diálogo e a busca conjunta de soluções. Ela apresentou todos os colaboradores que estão à disposição dos diretores, para que a educação encontre formas de não só cumprir as exigências legais como, por exemplo, a quantidade de dias letivos e a passagem de conteúdo; como também questões referentes a garantia de adaptações em virtude da COVID-19. “Agradeço a presença de todos e que este ano seja de paz e de um bom trabalho na educação, visando sempre o aprendizado e o bem estar dos nossos estudantes” - Disse a Secretária.



A diretora do Departamento Pedagógico, Giovana de Oliveira, apresentou os tópicos do encontro, destacou o novo desafio que se apresenta aos profissionais devido ao ano atípico de 2020 e as necessárias adaptações para o ano letivo de 2021. Ela frisou que desde o início do mês a direção está trabalhando nos primeiros passos para a realização de um diagnóstico, e a partir daí, ser feito todo o planejamento, até pelo fato de que há particularidades de cada escola, entre elas: o espaço físico, importante fator para estruturação de medidas a serem adotadas. “No próximo dia 16 teremos reunião com o pessoal da saúde e da vigilância sanitária, a qual será de suma importância para definições das atividades escolares 2021” - informou Giovana.



O prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), o vice-prefeito Rafael de Carvalho Lima, Rafa (PSC) e os secretários de Governo José Roberto Pereira da Silva e de Comunicação Social, Felipe Nascimento estiveram presentes no encontro. José Roberto frisou a importância do compartilhamento no setor educacional e a característica do governo de ter a sensibilidade de ouvir. “Todos são profissionais competentes, agradeço a colaboração e destaco que esse governo sabe e vai ouvir, não só os servidores públicos da educação, como de todos os setores”.

O vice-prefeito Rafa agradeceu aos presentes e afirmou que neste governo os servidores terão suas opiniões valorizadas e respeitadas. “Vamos transformar a vida das pessoas passando pela educação, pois se a educação avança, o mercado de trabalho se abre e a qualidade de vida da população melhora” - Disse Rafa e concluiu afirmando que a ferramenta principal é o diálogo, pois é na soma do aprendizado de cada um que resulta o sucesso do todo.



Alexandre Serfiotis lembrou do pai, o ex-prefeito Jorge Serfiotis, frisando que o funcionalismo público foi valorizado e voltará a ser, juntamente com todos os trabalhadores. “Os servidores são o coração do município e fazem a cidade girar. Nosso empenho é de dar condições de trabalho e abrir as portas do governo, para que unidos possamos tomar as decisões mais acertadas” - comentou o prefeito, que finalizou dizendo que uma ação urgente é necessária para ocupar o tempo ocioso das crianças e adolescentes. “A implantação de uma escola em tempo integral e a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes aos jovens, por exemplo, são alguns dos objetivos que a administração atual vai trabalhar firme para alcançar a médio prazo. Quero destacar que a cidade vive agora uma nova era, um novo tempo, onde vamos olhar pela população, porque quero passar por esta etapa da vida e deixar registrada a marca de um prefeito que cuidou do povo” - finalizou Alexandre Serfiotis.