Avenida Renato Monteiro, na altura do bairro Novo Horizonte Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) iniciou esta semana o trabalho de recapeamento asfáltico (tapa buraco), na Avenida Renato Monteiro, na altura do bairro Novo Horizonte (BNH). A via recebe um grande fluxo de veículos e faz ligação da parte central do município com o Polo Industrial.

Outro local que também recebeu o serviço foi a Rua das Flores. De acordo com a Secretaria, a ação está sendo realizada nos pontos mais críticos do município com o objetivo de evitar acidentes.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, ressaltou ainda que é importante manter as boas condições das vias. “As fortes chuvas deste período do ano causam grandes prejuízos, mas aos poucos estamos conseguindo implantar um cronograma para a realização destes serviços. A manutenção da vias auxilia não só no funcionamento público, mas também na mobilidade urbana, diminuindo os índices de acidentes e favorecendo locomoção da população”, finalizou.