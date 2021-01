Lagoa conta com uma área de 8.720,00m² Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 15:47

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou na segunda-feira (11), uma ação de urbanização na Lagoa do bairro Jardim das Acácias.

Entre os serviços realizados, está: capina, roçada, retirada de entulhos e outros materiais poluentes.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, nesses primeiros dias estão trabalhando para atender as solicitações de serviços e as necessidades básicas da população. "Reforço aqui que os pedidos para serviços sob demanda e os de urgência podem ser realizados através do telefone: (24) 3353-1211”, explicou.

Além da preservação ambiental da Lagoa, que conta com uma área de 8.720,00m², também foi iniciada a manutenção preventiva nesta área. "Nosso objetivo é evitar enchentes no local e manter a área limpa para população usufruir da natureza”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.