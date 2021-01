Prefeitura de Porto Real Divulgação

A Prefeitura de Porto Real divulgou nesta terça-feira (12) uma nota oficial para explicar sobre o atraso nos pagamentos dos salários dos funcionários públicos. O comunicado informa aos servidores municipais que os pagamentos que não foram realizados pela gestão anterior, no dia 30 de dezembro de 2020, já estão devidamente provisionados no banco pela atual gestão, ou seja, o recurso está no caixa.

Por determinação do prefeito Alexandre Serfiotis, a prefeitura esclareceu que já entregou todos os documentos exigidos e está cobrando celeridade no cumprimento dos trâmites burocráticos por parte do banco.

Segundo o Governo, cabe ao Banco Bradesco liberar a atual Administração a realizar movimentações bancárias. Ressaltou ainda que, caso esse procedimento não ocorra até a data de hoje, 12/01, a Procuradoria do município tomará as medidas judiciais cabíveis.

A nota encerra destacando que o atual Governo tem como uma de suas prioridades a valorização do servidor público, garantindo o pagamento dos salários e obrigações patronais em dia.