Reunião no gabinete do prefeito Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 16:50

Em reunião no Gabinete Executivo nesta quarta-feira (13), uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) apresentou ao prefeito Alexandre Serfiotis os principais projetos que estão em fase final e já podem ser implantados.

Um dos projetos apresentados foi a criação do novo Trevo de Acesso ao bairro Freitas Soares. De acordo com a SMOSP, esse é um projeto que está em via de desenvolvimento e após a aprovação, passará pela revisão de valores e a implantação.

“Estamos visando a implantação de projetos que possam acompanhar o desenvolvimento da cidade. Nosso objetivo é que após executado, o novo trecho do acesso possa adequar o trânsito no local, que tem alto fluxo de veículos de grande porte, ampliando a segurança de motoristas e pedestres”, explicou Serfiotis.