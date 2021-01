Serviço deve durar cerca de 4 horas Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:49 | Atualizado 13/01/2021 18:53

A Enel, companhia de energia elétrica na região das Agulhas Negras, realiza nesta quinta-feira (14) um desligamento programado para melhorias na rede elétrica. Algumas localidades em Porto Real, Resende e Itatiaia serão afetadas.



O objetivo, segundo a empresa, é realizar serviços emergenciais de manutenção para evitar possíveis falhas no fornecimento de luz.



Confira abaixo os endereços e horários do Desligamento Programado:



Porto Real - 13h às 17h

Estrada Santa Rita, Vila Mariana-Bulhões



Resende - 14h às 18h

Avenida Rui Barbosa, Liberdade

Rua B, Liberdade

Rua José do Patrocínio, Liberdade

Rua Pedro Paulo M. de Araújo, Liberdade

Rua Princesa Isabel, Liberdade

Rua dos Pracinhas, Liberdade



Itatiaia - 9h às 12h

Rua Otacílio José da Silva, Centro