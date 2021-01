Jovem foi encontrado no bairro onde crime aconteceu Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 11:22 | Atualizado 14/01/2021 12:36

Policiais civis da 100ª Delegacia de Porto Real prenderam nesta quinta-feira (14), um jovem de 21 anos, suspeito de matar um homem com golpes de foice. O crime aconteceu no sábado passado (9) na Rua Um, no bairro Novo Horizonte.