Publicado 14/01/2021 16:00

A folha salarial do mês de dezembro de 2020, deixada em aberto pela gestão anterior, foi quitada nesta quinta-feira (14). De acordo com o secretário de Governo, José Roberto Pereira da Silva, o valor para a realização dos pagamentos já estava em posse do Banco Bradesco desde o começo da semana, cabendo a instituição bancária realizar a liberação do repasse.



Um dia antes do pagamento o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, realizou uma reunião com a gerência do Banco Bradesco, com o intuito de agilizar a solução. “Fui pessoalmente acompanhar os procedimentos burocráticos junto ao Bradesco. Minha intenção foi resolver, o mais breve possível, o pagamento dos servidores que a gestão anterior não honrou, fico tranquilo de termos resolvido esta situação que afligiu nossos servidores ”, finalizou o prefeito.