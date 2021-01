Vereadores e secretários participaram da reunião com o diretor da CEHAB-RJ Regiane Real

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:12

O prefeito Alexandre Serfiotis, e o vice-prefeito, Rafael de Carvalho Lima, Rafa Pirô, receberam nesta quarta-feira (14), o Diretor de Projetos e Obras da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB-RJ), Reginaldo Jardim Ferreira. O objetivo da reunião foi tratar sobre o início das obras de construção de 63 casas populares no bairro Freitas Soares, que vão beneficiar famílias cadastradas no programa habitacional municipal.



Alexandre lembrou, que o pedido da construção das casas populares foi feito quando ele estava no mandato de Federal. “Agora, é gratificante ver o resultado do trabalho ao chegarmos aos planos finais para que as obras iniciem o mais rápido possível”, afirmou, destacando que para a realização dos serviços está assegurado que toda a mão de obra seja de moradores do município, com o intuito de gerar empregos e movimentar a economia da cidade. “Vale lembrar que estamos dando continuidade ao projeto habitacional que meu pai, Jorge Serfiotis, iniciou durante seus dois mandatos como prefeito", concluiu Alexandre Serfiotis.



Também foi abordado na reunião o pedido de materiais para a construção e manutenção de servidões e calçadas nos bairros do município. Ao todo, a cidade de Porto Real solicitou 2.400m³ de concreto usinado. “Com esse material será possível melhorar a mobilidade pública, trazendo mais segurança aos pedestres. Também visamos garantir a acessibilidade nas calçadas, para melhorar a mobilidade das pessoas com deficiência”- Destacou o vice-prefeito Rafael de Carvalho.



Também participaram da reunião os vereadores: Diego Graciani, Fernando Beleza, Juan Pablo, Renan Márcio e Ronário, além dos secretários municipais de Obras, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho); e de Governo, José Roberto Pereira da Silva.