Estradas rurais receberam serviços de manutenção Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 12:00

Limpeza dos prédios públicos; manutenção em estradas vicinais; capina e retirada de entulhos das vias; e revisão da iluminação urbana, são alguns dos serviços que a prefeitura de Porto Real realizou nesta semana através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Cada vez mais, a SMOSP tem intensificado os serviços de benfeitorias, visando oferecer segurança, conforto e mobilidade para os munícipes.



Esta semana foi realizada a limpeza no entorno do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e da sede da Vigilância Sanitária. Além disso, duas praças no bairro Freitas Soares; a praça do Ginásio Municipal Gustavo Pereira; o entorno da Quadra Poliesportiva do bairro Nova Colônia e o Campo de Futebol do bairro Bulhões, também receberam intervenções de limpeza e retirada de entulhos. “A maioria destes locais tem grande circulação de pessoas, nós estamos trabalhando para ter uma cidade acolhedora e limpa, contribuindo para o saneamento básico, saúde pública e ambiental”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.



Outra área que também recebeu intervenção da SMOSP nesta semana, foi na mobilidade pública. A Estrada da Beira Rio, que faz ligação com a área rural do município, sendo via de escoamento de produção agropecuária, recebeu serviços de tapa-buracos, que também foi realizado em outros pontos da cidade, como por exemplo na Rua Professora Dona Betina, no bairro Ettore. Houve também trabalho de limpeza no entorno da lagoa no Jardim das Acácias. Segundo informações da SMOSP os serviços vão continuar seguindo planejamento prévio.