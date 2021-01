Time está focado no desenvolvimento e na preparação para ingressar na Série C do Campeonato Carioca Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 14:00

Através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), a Sociedade Esportiva de Porto Real, time adulto profissional de futebol de campo do município, realizou no último sábado (9), um jogo amistoso contra a equipe do América F.C., time da Série A do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu no Estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita, e o placar final foi de 5 a 1 para a equipe Carioca.

De acordo com o treinador da equipe de Porto Real, Marco Antônio, o Merica, mesmo com o placar adverso, o time está focado no desenvolvimento e na preparação para ingressar na Série C do Campeonato Carioca. Ele lembra que a Sociedade Esportiva Porto Real foi fundada em 2011 pelo então prefeito Jorge Serfiotis, um apaixonado pelo futebol que sonhava em ver Porto Real em destaque neste esporte, A fundação teve apoio total de Antônio Sebastião da Silva, Silvinho e do próprio Merica.



“Desde a volta dos treinamentos, na primeira semana de janeiro, este foi o segundo amistoso que disputamos. O primeiro foi contra a equipe do Nova Iguaçu. Agora vamos seguir com os treinamentos e o processo de filiação na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), para assim poder disputar a 3ª divisão do campeonato estadual”, explicou.

Confira os próximos jogos da S.E. Porto Real neste mês:



- 24/01, domingo: S.E. Porto Real x Volta Redonda F.C. no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 10h

- 30/01, sábado: S.E. Porto Real x Resende F.C. Local: C.T. Pelé Academia, em Resende, às 9h.