A sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASH), recebeu na manhã de segunda-feira (18), a visita do prefeito Alexandre Serfiotis e do seu vice, Rafael de Carvalho Lima, o Rafa. Eles se reuniram com a secretária da Pasta, Valéria Sá e com a equipe de trabalho integrada à Secretaria, incluindo os profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Um dos objetivos da visita foi realizar o levantamento dos equipamentos utilizados nos programas já existentes, visando a adaptação e a aquisição destes materiais. Também foram levantados os problemas de estrutura física da sede, onde foram encontradas diversas avarias causadas por infiltrações e que necessitam de reparos de urgência. Segundo o prefeito, as intervenções mais urgentes serão providenciadas, visando evitar a ocorrência de acidentes.



Depois da vistoria, o prefeito e os presentes se reuniram em um café da manhã, realizando uma interação total com a troca de experiências e conhecimento de toda a equipe. Alexandre agradeceu a recepção e afirmou que na atual administração o que prevalece é o diálogo, sem autoritarismo e trabalhando em conjunto para realmente melhorar a vida das pessoas, trazendo progresso para a cidade.

O prefeito ainda discursou sobre temas como: habitação, segurança, lazer, capacitação profissional, educação e geração de emprego e renda. Ele lembrou que é um período econômico difícil devido a pandemia, mas afirmou que aos poucos tudo vai sendo organizando e preparado para a retomada de crescimento. “Conto com o apoio da Secretaria de Assistência Social e com toda a equipe capacitada. Peço a união para o trabalho em prol da população como um todo: crianças, adolescentes, jovens e idosos, tendo projetos e programas específicos para cada faixa etária, os quais provoquem mudanças reais na vida da nossa gente”, concluiu o prefeito.



No encontro, também estavam presentes a mãe do prefeito, Dona Kátia Serfiotis e a esposa do vice prefeito, Juliana Lima, as duas no uso da palavra se colocaram à disposição de um trabalho voluntário para ajudar no que for necessário, com o intuito de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. “Tanto eu quanto a Juliana sempre gostamos de atuar no serviço de Assistência Social e nos oferecemos como voluntárias para ajudar no desenvolvimento de projetos e programas sociais”, afirmou Dona Kátia.



Programa Habitacional

Durante o encontro, o vice prefeito explanou sobre projeto habitacional, destacando o anúncio da Companhia Estadual de Habitação, CEHAB na construção de 63 casas populares e também pediu um esforço conjunto de toda a equipe. Para a implantação do projeto, os profissionais atuantes na área social pontuaram várias questões, inclusive a necessidade de recadastramento de pessoas para o programa habitacional. A secretária agradeceu e pediu o empenho de todos num trabalho conjunto. “O projeto habitacional vai ser de grande ajuda a diversas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Por isso vamos trabalhar de forma integrada para atender com carinho aos nossos munícipes”, salientou.