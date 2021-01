Foram apreendidos 19 pinos de cocaína e R$ 138 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 13:04

A Polícia Militar apreendeu na segunda-feira (18), pinos de cocaína em Porto Real. A droga foi encontrada em um matagal próximo a rua Rio de Janeiro, no bairro São José.



Segundo a PM, após denúncias de tráfico no local, os agentes abordaram dois jovens, um de 18 anos e outro de 21 anos, que saíam de um matagal.



Após revista, os policiais encontraram R$ 138 com os suspeitos e pinos de cocaína na trilha onde os suspeitos estavam. Ao todo foram apreendidos 19 pinos de cocaína, o que dá aproximadamente 40 gramas.



Os suspeitos foram levados pra 100ª Delegacia, sendo ouvidos e liberados.