Câmara Municipal de Vereadores de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 15:48

A Câmara Municipal de Porto Real publicou em Diário Oficial nesta quinta-feira (21) a nomeação das 12 Comissões Permanentes para o biênio 2021/2022. Os vereadores de cada comissão têm o objetivo de prestar assessoramento à Casa, comunicando matérias submetidas, emitindo pareceres ou elaborando projetos relacionados com a sua especialidade.



Os vereadores Diego Graciani (Cidadania) e Ronário (PSDB) participam de seis comissões. Fábio Maia (DC), Renan Márcio (PSD) e Juan Pablo (Cidadania) compõem cinco grupos. O parlamentar Luis Fernando (PSD) está em quatro comissões, já Fernandinha (PDT) integra três. Elias Vargas (PRTB) e Henry (PDT) participam de dois grupos.



Carlos Antônio de Lima (Avante), o Carlinhos Tchaia, é o presidente da Câmara Municipal. Já o vereador Claudio (PTB) não participa de nenhuma comissão.



Confira abaixo a formação das Comissões Permanentes vigentes do dia 4 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022:



Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: Diego Graciani

Membros: Luis Fernando e Fábio Maia



Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Renan Márcio

Membros: Ronário e Juan Pablo



Comissão de Obras e Serviços Públicos

Presidente: Fábio Maia

Membros: Juan Pablo e Renan Márcio



Comissão de Educação

Presidente: Ronário

Membros: Fábio Maia e Renan Márcio



Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente: Luis Fernando

Membros: Ronário e Fábio Maia



Comissão de Defesa do Consumidor

Presidente: Elias Vargas

Membros: Henry e Renan Márcio



Comissão de Turismo e Defesa do Meio Ambiente

Presidente: Diego Graciani

Membros: Luis Fernando e Ronário



Comissão de Relações Públicas

Presidente: Renan Márcio

Membros: Henry e Diego Graciani



Comissão de Redação

Presidente: Fernandinha

Membros: Ronário e Diego Graciani



Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente

Presidente: Juan Pablo

Membros: Fernandinha e Fábio Maia



Comissão da Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher

Presidente: Fernandinha

Membros: Diego Graciani e Juan Pablo



Comissão de Fiscalização

Presidente: Juan Pablo

Membros: Diego Graciani, Luis Fernando, Ronário e Elias Vargas