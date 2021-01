Conselho Tutelar e Secretaria de Educação Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 09:56

A Secretaria de Educação de Porto Real realizou na quinta-feira (21) uma reunião junto aos membros do Conselho Tutelar do Município. O objetivo do encontro foi apresentar o planejamento das principais ações a serem desenvolvidas pela educação no ano letivo de 2021.



A reunião também teve o intuito de estabelecer uma parceria contínua para implementação das mesmas, visando atender com qualidade nossos munícipes.



Do encontro, algumas ideias e projetos já foram traçados, como por exemplo, a divulgação de cartilhas e folders informativos sobre ECA, atuação do Conselho Tutelar e criação de uma agenda para encontros permanentes.