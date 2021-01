População pode ajudar a identificar os pontos que precisam de reparos Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 12:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), vem realizando serviços de manutenção e reparos na iluminação pública. São diversos pontos na cidade que necessitam destes serviços, especialmente de troca de lâmpadas, visto que muitas já estão queimadas, embora instaladas há pouco tempo.



A população pode ajudar a identificar os pontos que precisam de reparos, ligando para o tel: (24) 3381-8781 e passando o endereço do local que necessita do serviço. “Pedimos que os moradores nos auxiliem na identificação destes locais para que possamos agilizar o serviço”, disse o Secretário Municipal de Obras Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho.



Ele ainda frisou que o propósito da atual administração é atender as necessidades das comunidades. “Iluminação é importantíssima, pois é um fator a mais na segurança das pessoas no trânsito noturno”, concluiu Silvinho.