Distribuição das cestas será feita em casa Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 14:45

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Diretos Humanos e Habitação (SMASH), iniciou na última quarta-feira (20), o serviço de distribuição das cestas básicas para os moradores em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a secretária de Assistência Social, Diretos Humanos e Habitação, Valéria Sá, serão 400 cestas entregues por mês, a primeira remessa será distribuída para famílias que estão cadastradas no plano de assistência do município.



Valéria explicou que a distribuição das cestas será feita de casa em casa, visando evitar aglomerações e manter os protocolos de segurança contra a Covid-19. “É importante que as famílias mantenham seus cadastros atualizados, para que elas possam ter direito ao benefício. Para isso elas podem se dirigir aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de suas casas. Além desse grupo dos cadastrados, também iremos atender famílias em estado emergencial e que precisam de maior assistência”, destacou.



O prefeito Alexandre Serfiotis também esteve presente no recebimento das cestas e afirmou a continuidade do serviço nos meses futuros. “Sabemos que a nossa população ainda passa por dificuldades causadas pela atual pandemia. Por isso estamos trabalhando bastante desde o início do mandato para atender as demandas do município. Já temos um planejamento montado e para o próximo mês já contamos com o recebimento de mais 400 cestas”, informou.



A Secretaria Municipal de Assistência Social, Diretos Humanos e Habitação está localizada na Avenida Fernando Bernardelli, s/n°, bairro Centro, próximo ao Horto Municipal. O horário de funcionamento é de 8h às 17h, mais informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3353-1779.