Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:21

A CCR NovaDutra segue com as ações de apoio aos motoristas profissionais que trafegam pela via Dutra. Nesta terça-feira (26) no posto de pesagem de Resende, os caminhoneiros que passarem pelo km 301 da pista sentido São Paulo, na via Dutra, receberão da concessionária kits de higiene para a prevenção de contágio do novo coronavírus. A iniciativa acontece das 9h às 13h.



Os kits distribuídos contêm uma máscara de tecido, um frasco de álcool em gel 70%, uma flanela, sabonete e saboneteira. A entrega será no formato ‘drive-truck’, na passagem pela pista do posto de pesagem de veículos. A medida integra o rol de ações que estão sendo realizadas desde março, início da pandemia no Brasil, pelo Grupo CCR nos cinco estados onde administra rodovias, para a prevenção da doença.



Na Via Dutra, desde março do ano passado, início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, foram realizadas mais de 190 mil ações de apoio aos motoristas profissionais, como atendimento e apoio médico, entrega de kits de alimentação e higiene, higienização de cabines dos caminhões.