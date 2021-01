Arma apreendida era uma pistola 9mm Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 20:02

Policiais civis da 100ª DP prenderam nesta terça-feira (26), um homem foragido da justiça por posse ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Quatis.



Segundo a Civil, o homem de 31 anos estava com mandado de prisão preventiva desde agosto de 2020.



De acordo com a denúncia, o preso é suspeito de participação em um roubo, no qual teria usado a arma. Na época, os policiais militares foram até a casa dele para averiguação, mas ele acabou fugindo. Durante a revista na residência foram encontrados uma arma com munições, um carregador e uma touca ninja.



Denúncias anônimas de crimes em Porto Real e Quatis podem ser feitas para os seguintes números: (24) 3353-5224 e 3353-3341.