Secretaria de Ordem Pública inicia serviços na primeira semana de fevereiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), iniciará na primeira semana de fevereiro a revitalização da sinalização de trânsito das principais vias do município. De acordo com a SMOP, um dos locais que receberá a manutenção será a ciclovia que liga o bairro Colinas até a rotatória da Avenida B, no bairro Freitas Soares. O local passará pela troca de tachão bidirecional (tartarugas), pintura da sinalização horizontal (faixas centrais e laterais da pista) e revitalização da sinalização vertical (placas).

Outro local que receberá intervenções será a Avenida Geraldo Ribas (Estrada Porto Real/Floriano), onde além das sinalizações mencionadas, a via irá receber 30 novas placas especiais para alertar os motoristas sobre a presença e a travessia de animais silvestres no local. “O objetivo é garantir tanto a segurança dos motoristas, quanto dos animais presentes no local. Tivemos logo no início deste ano, a ocorrência de um atropelamento de animais silvestres que atravessavam a via. Esse é um perigo real, pois ao se deparar com um animal o motorista pode perder o controle do veículo, ocasionando um acidente ainda maior”, explicou o secretario de Ordem Pública, Jorge Porto.

Publicidade

A SMOP ainda informou que outro projeto estudado para ter inicio em fevereiro é a sinalização no entorno das unidades de ensino, já visando o retorno das aulas no ano letivo 2021. “A questão escolar deve ser tratada como uma das prioridades. Já acionei a SMOP para fazer a sinalização das vagas de acesso dos ônibus, vagas para pessoas com deficiência, redutores de velocidade e das faixas de pedestres”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis, que ainda enfatizou que tão importante quanto uma boa educação aplicada dentro das salas de aula, é a garantia da segurança dos estudantes e de toda a comunidade escolar.