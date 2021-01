Atendimento no SINE funciona das 8h às 17h Imagem Internet

Publicado 28/01/2021

Devido ao grande número de pessoas que nos últimos dias estiveram procurando os serviços e atendimentos do SINE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real (SMDETR),implantará um novo método de atendimento a partir desta quinta-feira (28). O órgão está localizado na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro.



Com isso a Secretaria atenderá 60 pessoas por dia para o auxílio na confecção, avaliação e atualização de currículos; e ainda na orientação sobre as vagas disponíveis. O atendimento será através da ordem de chegada dos interessados, onde serão distribuídas 30 senhas para o atendimento das 8h às 12h, e outras 30 senhas para o atendimento das 13h às 17h.



Já para a entrada de recursos e orientações sobre dúvidas referentes ao Seguro Desemprego, serão atendidas cinco pessoas das 8h às 12h, e mais cinco pessoas das 13h às 17h. O atendimento também será por ordem de chegada e distribuição de senhas.



Para o atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI) e solicitação de alvará como um todo, serão atendidas 20 pessoas por dia, sendo: 10 pessoas das 8h às 12h, e 10 pessoas das 13h às 17h.

Para a solicitação, duvidas, orientações e fornecimento de declarações e entrada ao serviço de auxílio transporte para cursos técnicos e profissionalizantes, e ainda, para o trabalho, serão atendidas 20 pessoas por dia, sendo: 10 pessoas das 8h às 12h, e 10 pessoas das 13h às 17h.



A Secretaria informa que para o melhor funcionamento, não será realizado o atendimento além do quantitativo diário informado acima. A medida visa evitar aglomerações, mantendo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Haverá aferição de temperatura e fornecimento de álcool gel. Foi disponibilizada uma tenda com cadeiras, respeitando o distanciamento social, para melhor acomodar a população. Além disso, também será necessário que os interessados adotem as medidas individuais de proteção como o uso de máscaras.