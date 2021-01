Prioridade é atender crianças e idosos que estão na fila de espera Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 15:06 | Atualizado 28/01/2021 15:07

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, (SMS) retomou nesta quarta-feira (27), o programa “Olhar Porto Real”, que foi criado ainda na administração do ex-prefeito Jorge Serfiotis. Através da Rede Municipal de Saúde, o programa tem o objetivo de contemplar com óculos de grau as pessoas com problemas de visão. Ao todo, foram distribuídos 86 armações.

O prefeito Alexandre Serfiotis fez questão de acompanhar a entrega. “Retomar este projeto é gratificante, pois representa melhoria na qualidade de vida das pessoas”, destacou. De acordo com o secretário de Saúde, Renato Ibrahim, o projeto foi abandonado e a prefeitura retomou os trabalhos, distribuindo nesta primeira etapa esses 86 óculos aos moradores do município que já estavam cadastrados.

Segundo informações da Secretaria, os pacientes já agendados recebem uma ligação para retirarem o óculos na sede da Secretaria. “Precisamos que as pessoas que já estão no programa atendam ao chamado. Estamos enfrentando um problema pois tem acontecido o não atendimento das ligações, e assim, não recebermos retorno de alguns pacientes, por isso é importante que estes atualizem os dados”, solicitou Renato Ibrahim, informando que o objetivo para o primeiro semestre deste ano é zerar a fila de espera, que atualmente conta com cerca de 100 pacientes, dando prioridade para crianças e idosos.