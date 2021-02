Serão quatro turmas, duas pela manhã e duas na parte da tarde Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:02

A Secretaria Municipal de Assistência Social Direitos Humanos e Habitação, SMASH, anunciou que nesta semana serão iniciadas as atividades do projeto “Vem Dançar Comigo”. O projeto já conta com 10 alunos, e está disponibilizando até 40 vagas. Os interessados em participar do projeto devem procurar a secretaria na Avenida Fernando Bernardelli, próximo ao Horto Municipal, entre 8h e 17h de segunda a sexta, em seguida passarão por um teste para ser identificado o nível de conhecimento e assim as turmas serem montadas.

Segundo a Secretária de Ação Social, Valéria Sá, serão quatro turmas, duas pela manhã e duas na parte da tarde. "As turmas serão de quatro alunos cada, com uso de máscaras, álcool gel, aferição da temperatura e o distanciamento mantido, tudo para preservar a saúde de todos durante esse período difícil pelo qual estamos passando”, salientou.

Uma mostra de dança coreografada pelo professor Elielton Nascimento foi apresentada com a participação de rapazes integrantes do projeto. Empolgado com a retomada das atividades o professor disse que os alunos estão de parabéns pelo trabalho apresentado e que espera que as atividades sejam retomadas voltando a normalização em breve.

A secretária Valéria Sá agradeceu todo o apoio e frisou que os programas e projetos estão sendo retomados gradativamente. "O Vem Dançar Comigo prioriza um público jovem, porque nossa juventude precisa de projetos e programas que os envolva em atividades que lhes propiciem diversão e aprendizado”, destacou. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3353-1779.