A Prefeitura Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na quinta-feira (28), o abastecimento dos suprimentos utilizados na Farmácia Municipal. Ao todo, foram mais de 150 itens diferentes entre medicamentos e materiais de consumo. Já entre os tipos de medicamentos recebidos, foram mais de 1000 caixas e cartelas de remédios para: hipertensão, diabetes, úlcera gástrica, depressão, asma, infecções, verminoses, cólicas, enxaquecas, inflamações, além de colírios, fraldas geriátricas e infantis.

De acordo com a SMS, só no mês de janeiro a Farmácia Municipal atendeu cerca 3.860 pessoas em 20 dias de funcionamento. “Nós tivemos uma média de 190 atendimentos por dia no último mês, o que comprova o quanto esse serviço é essencial para muita gente”, analisou o prefeito Alexandre Serfiotis, informando ainda que a reposição dos itens e dos medicamentos de saúde também será estendida às demais unidades do município.

O secretário de Saúde, Renato Ibrahim, destacou a importância de manter o estoque da farmácia em dia e explicou sobre a frequência com que os medicamentos são solicitados. “Através dessa remessa, poderemos suprir a demanda municipal por cerca de 70 dias. Porém, mesmo com essa ‘folga’ no calendário, nós realizaremos a partir de agora o pedido a cada 30 dias, visando sempre ter um serviço pontual para os nossos moradores”, finalizou Renato.

A SMS ainda informou que a população pode adquirir os medicamento de forma gratuita, desde que o cadastro no sistema de Informática do Município esteja devidamente atualizado. Além disso, no momento da retirada do medicamento, é necessário que seja apresentada uma prescrição médica, de enfermagem ou odontológica da Rede Municipal de Saúde.

A Farmácia Municipal está localizada à Rua Fernando Bernardelli, 1219, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações através do telefone: (24) 3353-4899.