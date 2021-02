Administração quer resgatar as tradições culturais do município Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), iniciou na terça-feira (2), o plantio de sementes na estufa de mudas do município, com o objetivo de distribuir para as pessoas que queiram plantar legumes e verduras em horta caseira.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), o incentivo ao desenvolvimento de hortas familiares é muito importante, pois auxilia na alimentação saudável e na economia familiar. "A fertilidade da terra de Porto Real é um fator muito favorável a agricultura tanto familiar quanto em larga escala e queremos incentivar o plantio de hortaliças e grãos”, frisou Alexandre, que completou dizendo que a atual administração quer resgatar as tradições culturais do município, que englobavam diretamente a produção agrícola, que na época da administração do ex-prefeito Jorge Serfiotis atraía turismo e gerava renda para moradores da cidade.



“Queremos sim resgatar as festas do feijão e do inhame, dois dos produtos que nossos trabalhadores rurais cultivam todos os anos, além do fato de que nestas festas os doces caseiros, sejam artesanais e em compotas eram vendidos, assim como produtos da roça, fubá, amendoim, paçoca, entre outros”, lembrou o prefeito, acrescentando que devido a pandemia não há como fazer esse resgate cultural a curto prazo, mas assim que possível o município vai incentivar essas culturas.