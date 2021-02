Idosos que não moram em áreas de cobertura do PSF deverão enviar os dados para número de WhatsApp (24) 99229-5574 Carina Rocha

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 11:20

A Prefeitura de Resende continua atuando na imunização da população contra a Covid-19. O processo iniciado no dia 19 de janeiro, com a chegada das primeiras doses, está ganhando nova etapa nesta semana. A gestão municipal iniciou na quarta-feira (4) a vacinação voltada para idosos com idade acima de 90 anos, considerando este um grupo de risco que está vulnerável às complicações graves da doença.



De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira, os idosos que residem em áreas de cobertura do PSF (Programa de Saúde da Família) já estão cadastrados e receberão a vacina em casa. Já os que não moram em áreas de cobertura do PSF deverão enviar os dados para número de WhatsApp (24) 99229-5574, contendo as seguintes informações: Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, CNS (cartão nacional do SUS - se tiver), endereço completo e telefone de contato.



Os bairros que não tem cobertura de PSF são os seguintes: Manejo, Vila Julieta, Alvorada, Morada da Colina, Mirante das Agulhas, Ipiranga, Jardim Brasília I e II, Tangará, Vila Araújo, Centro Comercial, Jardim Tropical, Jardim Jalisco I e II, Barbosa Lima, Campos Elíseos, Casa da Lua, Alphaville, Limeira e Monte Castelo.



Esta é mais uma etapa importante da imunização e visa resguardar a vida de um grupo que está mais vulnerável. "Vale ressaltar que as doses serão oferecidas para os idosos no domicílio, com a ajuda dos nossos profissionais da saúde. Portanto, não deve haver procura por vacina nas unidades de saúde. Outra observação de grande importância é que a vacinação deve levar alguns dias. Ou seja, é preciso ter paciência e aguardar o agendamento, pois esta etapa levará alguns dias e nem todos serão vacinados no primeiro dia", ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.



Início da Vacinação

Na primeira etapa da imunização, seguindo as determinações do Ministério da Saúde, a vacina foi direcionada para um grupo composto por: idosos asilados, pessoas com deficiência institucionalizadas, funcionários destas unidades, povos indígenas e profissionais de saúde que atuam na linha de frente do atendimento de Covid-19. A ampliação para os demais profissionais da saúde segue a ordem de prioridades e continua em andamento no município.



Ao todo, mais de 2580 pessoas já foram vacinadas em Resende.



Serviço:

Vacinação contra Covid-19

Público alvo: idosos com idade acima de 90 anos

WhatsApp para idosos fora da cobertura de PSF: (24) 99229-5574

Informações para agendamento: Nome completo; data de nascimento; nome da mãe; CPF; CNS (cartão nacional do SUS - se tiver); endereço completo e telefone de contato.