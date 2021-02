Procon-RJ Divulgação/Procon-RJ

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 12:00

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, é um órgão que atua em problemas gerados a partir da aquisição de um produto ou contratação de algum tipo de serviço que se faz na condição de uma relação de consumo. Em Porto Real a Diretora do órgão, Vanessa Trocoli Cardoso, que é advogada e já atuou em diversas causas de direito do consumidor, informa que a partir dessa segunda-feira (8), os atendimentos presenciais começam a ser feitos e que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo tel (24) 3353 4128.

“Queremos implementar uma nova forma de atuar no atendimento ao público, levando ao conhecimento de todos os direitos do consumidor e fazendo todo um trabalho de orientação”, frisou, comentando que o Procon da cidade pretende oferecer um serviço inovador com a implementação de novas ideias, sempre visando a qualidade no atendimento.

Ela explicou o funcionamento, informando que há uma triagem no primeiro atendimento para certificar de que a reclamação configura uma relação de consumo com problemas no cumprimento do contratado pelo consumidor. “Há um atendimento preliminar onde o consumidor deve apresentar toda a documentação necessária para que seja dado o andamento até a solução”, informou a Diretora.

Vanessa lembrou que o Procon de Porto Real foi inaugurado em 2012. “Vejo o Procon como um órgão de grande utilidade para a população, foi uma boa visão do saudoso prefeito Jorge em instalar o Procon para que nas relações de consumo os direitos dos consumidores estivessem garantidos. “Este é um órgão de vital importância na garantia dos direitos dos consumidores”, finalizou Vanessa. O Procon de Porto Real está localizado na Rua Hilário Ettore, anexo da Prefeitura Municipal.