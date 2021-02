Hóquei sobre grama Gabriel Heusi

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) realizou na quinta-feira (4), apresentação dos professores responsáveis pelas atividades que serão realizadas nas diversas unidades esportivas do município. De acordo com a SMEL, a novidade para este ano é a modalidade "hóquei sobre grama", cuja as aulas também farão parte do quadro de atividades.

Segundo a SMEL, ao todo serão nove atividades que visam atender todas as faixas etárias. Quanto ao início, a Secretaria informou que aguarda as orientações que serão divulgadas no próximo Decreto Municipal, onde serão definidas as regras para o uso dos espaços físicos e as medidas sobre aglomerações de pessoas.



Dessa forma, a SMEL orienta que os interessados façam a pré-inscrição na sede da Secretaria, onde é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição. As modalidades oferecidas são: hoquei sobre a grama, caminhada orientada, tênis, futebol society, basquete, futsal, vôlei, ginástica e academia da saúde.

A SMEL está localizada à Rua Hilário Ettore, nº 535, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h ás 17h . Mais informações pelo tel: (24) 3353-1791.