Segundo Viviane não houve a renovação do convênio na gestão passada, ficando paralisado desde agosto de 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 10:40

Visando a permanência do Posto do Sistema Integrado de Emprego, SINE, no município de Porto Real, a secretária de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda de Porto Real, Viviane Gonçalves, esteve na última semana juntamente com sua equipe, na sede da Secretaria de Trabalho, SETRAB, no Rio de Janeiro, onde se reuniram com o subsecretário Júlio Saraiva. Em pauta a renovação do convênio de cooperação entre as partes que garante a continuação do programa SINE no município.

Segundo Viviane não houve a renovação do convênio na gestão passada, ficando paralisado desde agosto de 2020. A unidade em Porto Real atende, em média, 294 pessoas por mês. “A permanência e integração com o Estado são fundamentais para geração de trabalho e renda em Porto Real, nossos munícipes merecem toda atenção no momento de acesso aos serviços oferecidos pelo SINE”, frisou a secretária.

Publicidade

Na ocasião o subsecretário apresentou o programa Casa do Trabalhador e foram iniciadas conversas de intenção de instalação do programa no município, que, segundo Viviane, seria mais um órgão de auxílio ao trabalhador. “Nossos trabalhadores precisam e merecem todo o apoio necessário para o ingresso ou retorno ao mercado de trabalho”, finalizou a secretária.