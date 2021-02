Registros estavam cobertos por ferrugem e a passarela danificada Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou serviços de reparos na Estação de Tratamento de Água, ETA, do bairro Freitas Soares. Segundo o Secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, as ETAS foram encontradas em péssimo estado de conservação, e aos poucos tudo vai sendo reorganizado e reestruturado.

“Achamos encanamentos furados, registros cobertos por ferrugem e a passarela completamente danificada, além do abandono do módulo 4 na ETA do Freitas”, destacou Silvinho, completando que a compreensão da população é fundamental para que os problemas sejam sanados.

“Pedimos que os munícipes tenham um pouco de paciência, estamos fazendo todo o possível para resolver os problemas que encontramos nas ETAs, bem como em outros setores que competem a SMOSP a resolução”, frisou o secretário.