Objetivo é ter um sistema moderno e que acompanhe a era digital

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 15:00

Junto ao o início do ano letivo 2021, no dia 3 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) também implantará o novo sistema digital para o registro escolar, o Porto Real Digital. Através do sistema, será possível digitalizar os arquivos escolares, facilitando acesso ao registro das notas, boletim escolar, diário e controle de frequência dos estudantes.

Segundo a secretária, o objetivo é ter um sistema moderno e que acompanhe a era digital, facilitando tanto a vida de professores, quanto de toda a direção escolar. “Como o Porto Real Digital teremos uma melhor gestão pessoal do aluno, permitindo captar e analisar o cumprimento das atividades. Também será possível ter uma ficha individual e que pode ser transferida entre os sistemas das escolas, ampliando as informações sobre o estudante e o seu histórico escolar”, explicou a Secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza, que ainda agradeceu ao professor Ruy Myrrha e toda a equipe que auxiliou no desenvolvimento do novo sistema.