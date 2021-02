Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 07:00

Na segunda-feira (8), foi confirmado o 35º óbito por coronavírus em Porto Real. Trata-se de um homem de 66 anos que estava internado no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.



Neste mesmo dia foram confirmados mais seis novos casos de Covid-19, totalizando 1255, com 1079 curados. Dentre os 189 casos em análise, uma morte está sendo investigada.