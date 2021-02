A cada 15 dias os cadernos também poderão ser retirados impressos pelos estudantes nas unidades Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:00

distribuição do material impresso dos Cadernos de Estudos Interdisciplinares (CEI) através das unidades escolares municipais. O mesmo material já havia sido disponibilizado de forma digital na página oficial da prefeitura de Porto Real, através do A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) iniciou na segunda-feira (8), a(CEI) através das unidades escolares municipais. O mesmo material já havia sido disponibilizado de forma digital na página oficial da prefeitura de Porto Real, através do link . De acordo com a Secretaria a cada 15 dias um novo CEI será disponibilizado, tanto na forma impressa quanto na versão digital.

A Secretaria reforçou que é de extrema importância que os responsáveis façam a retiradas desse material impresso nas unidades ou através do site, pois assim será contabilizada a carga horária e os dias letivos dos estudantes durante o ano. “Para ter acesso ao material no site o aluno deve estar devidamente cadastrado na rede municipal e para baixá-lo é necessário informar o CPF do responsável. Nosso objetivo é garantir o acesso dos alunos aos materiais de estudo e o cumprimento do ano letivo”, reforçou a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza.

O gerente de Inspeção Escolar, Hamiton Francisco de Souza Filho, explicou que a cada 15 dias os cadernos também poderão ser retirados impressos pelos estudantes nas unidades de ensino onde estão matriculados e devolvidos após a realização das atividades propostas. O gerente informou que a entrega e o recebimento do material impresso será organizado pelas unidades escolares, seguindo o cronograma estabelecido no calendário escolar.

“Os Cadernos de Estudos Interdisciplinares servem para acompanharmos a evolução do aluno e a qualidade de ensino, por isso é importante que os estudantes façam as atividades dos cadernos e entreguem na escola. Além disso cada unidade escolar irá elaborar o seu plano de ação com objetivo de restabelecer a relação dos alunos com os professores, respeitando-se as peculiaridades de cada unidade. Com isso, esperamos que os alunos possam ter acesso ao ensino e também tirar as suas dúvidas referentes aos materiais de estudo”, finalizou Hamilton.