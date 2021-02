Moradores podem pedir serviços pelo telefone (24) 3353-1211. Divulgação

Publicado 12/02/2021 11:14

A Avenida Renato Monteiro e Rua Engenheiro Alan da Costa Batista, vias de acesso ao Tecnopolo e ao bairro Parque Mariana, receberam no fim de semana passado um mutirão de limpeza preventiva. A medida atendeu a solicitação das empresas da região, visando garantir a visibilidade da sinalização de transito no local para os veículos de pequeno, médio e grande porte. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), no local foram realizados os serviços de capina, roçada e retirada de entulhos.

“Mesmo com a chuva, a ação precisou ser realizada no sábado, aproveitando a redução do número de veículos nas vias de acesso das empresas no Tecnopolo. Encontramos o local com o mato alto e que estava comprometendo a visibilidade da sinalização de trânsito, podendo até mesmo causar acidentes”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, garantindo que a sinalização de trânsito também será revitalizada.

Já durante a semana os serviços foram realizados atendendo os pedidos da população, contemplando a Avenida Dom Pedro II e a Rua Dona Betina, no bairro Centro, e ainda diversas vias dos bairros Bulhões e Fátima. A SMOSP frisou que os serviços nos bairros serão intensificados visando antecipar o período de chuva, quando ocorre o crescimento rápido da vegetação.

“A vegetação alta levava insegurança aos moradores, principalmente em relação aos animais peçonhentos e provedores de doenças que podem se desenvolverem nestes locais”, finalizou o secretário, destacando ainda que as equipes de benfeitorias podem ser acionadas pelo telefone: (24) 3353-1211.